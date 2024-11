Tvplay.it - Dalla Roma alla Juve, beffa di calciomercato: arriva la punta

Leggi su Tvplay.it

Lantus intensifica la caccia ad un centravanti. Nel mirino di Giuntoli è finito una vecchia conoscenza della.L’infortunio rimediato da Dusan Vlahovic in Nazionale e gli incerti tempi di recupero di Arek Milik (out da giugno) hanno fatto tornare d’attualità, in casantus, la caccia ad un centravanti. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha intenzione di intervenire in maniera concreta durante il mercato invernale tuttavia il budget a sua disposizione risulta ridotto: da qui la decisione di mettere nel mirino giocatori poco felici nei loro attuali club, disposti a trasferirsi a Torino in prestito. Uno di questi rappresenta una vecchia conoscenza della, ora guidata da Claudio Ranieri.dila– TvPlay.itParliamo di Patrick Schick, dal settembre 2020 in forza al Bayer Leverkusen.