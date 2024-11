Lettera43.it - Cos’è Bakkt, piattaforma di criptovalute su cui Trump ha messo gli occhi

Donaldsempre più coinvolto nel mondo delle. La società madre di Truth Social, laMedia and Technology Group o TMTG, sarebbe infatti in trattative avanzate per acquisire ladi trading crypto, attualmente controllata dall’Intercontinental Exchange, il gruppo della Borsa di New York. Lo riporta il Financial Times, secondo cui l’operazione dovrebbe concretizzarsi attraverso uno scambio azionario. Sarebbe dunque un nuovo passo del tycoon e neo presidente eletto americano verso il denaro virtuale dopo il lancio a metà ottobre della sua crypto World Liberty Financial.LEGGI ANCHE: Cosa cambierà con l’all-in disulle, impennata delle azioni dopo l’interessamento di DonaldQuotata a Wall Street con una capitalizzazione di mercato da 450 milioni di dollari,è stata fondata nel 2018 con lo scopo di offrire servizi specializzati agli investitori che intendono operare nel settore delle