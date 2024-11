Digital-news.it - Boing celebra 20 anni: il canale kids gratuito festeggia con un tour speciale e tante novità

SpA, la società guidata dall’amministratore delegato Marcello Dolores e nata dalla joint-venture RTI Mediaset e Warner Bros. Discovery, oggi leader nel mercato dell’entertainment sul targete famiglie,i primi 20della rete ‘ammiraglia’, disponibile al40 del digitale terrestre.Lanciato il 20 novembre 2004, in occasione della Giornata Internazionale dell’infanzia & adolescenza,è stato il primoin chiaro - al mondo! - dedicato 24 ore su 24 / 7 giorni su 7 ai bambini.e sempre disponibile,ha rappresentato una vera rivoluzione in una televisione che fino ad allora aveva dedicato ai più piccoli solo blocchi in determinate ore e giorni della settimana, e da ventiogni giorno tiene compagnia ai bambini e alle famiglie con una programmazione di qualità dinamica e divertente.