Binago frontale tra auto e camion | muore ragazzo di 20 anni

Tragedia a: scontro mortale traGrave incidente stradale questa mattina a, in provincia di Como. Intorno alle 8, sulla strada provinciale 21, un’e unsi sono scontrati frontalmente, provocando la morte di un giovane di 20residente in paese. L’impatto, estremamente violento, ha causato ferite letali al conducente dell’, rendendo vano ogni tentativo di soccorso.Leggi anche: Acireale,sul lavoro Giacomo Falzone Ingargiola: era un operaio 41enne di Mazara de ValloSul posto sono intervenuti l’medica, l’infermieristica e un’ambulanza, oltre ai vigili del fuoco di Varese e ai carabinieri, che ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni, l’impatto sarebbe stato particolarmente devastante.