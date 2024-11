Lanazione.it - Arezzo, doppia donazione del Calcit all'ospedale San Donato contro il melanoma

, 20 novembre 2024 -delil. Si tratta di due dispositivi che migliorano l’attività di prevenzione secondaria dele che supportano lo specialista durante l’effettuazione delle visite dermatologiche. Sono quelli donati dalalla Dermatologia dell’San. Si tratta di due dispositivi, del valore di 9 mila euro complessivi, capaci di interfacciarsi alla strumentazione già in dotazione al Reparto permettendo di effettuare una fotografia total body, cioè dell’intero corpo, funzionale alllo dei nei. «Si tratta di dispositivi che vanno ad aggiungersi alla strumentazione che abbiamo in dotazione costituendo uno strumento in più per la diagnosi – dice il dottor Aldo Cuccia direttore f.f. Uoc Dermatologia– Fondamentale è l’autoesame da fare a casa.