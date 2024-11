Nerdpool.it - Annunciata la demo di Dynasty Warriors Origins

Attraverso un nuovo video, Koei Tecmo e Omega Force, hanno annunciato che verrà presto rilasciata unaper. Inoltre, questo nuovo trailer mostra alcuni dei fondamenti del gameplay completamente rinnovato per questo nuovo capitolo. Lasarà disponibile il 22 novembre per PlayStation 5, Xbox Series XS e PC.Nellagratuita del gioco, i giocatori potranno sperimentare alcuni dei combattimenti più intensi della storia del franchisecon la “Battaglia della porta di Sishui”. Al fianco di figure leggendarie dei Tre Regni come Cao Cao, Sun Jian e Liu Bei, i giocatori si faranno strada tra enormi forze nemiche e combatteranno contro potenti generali nel coinvolgente campo di battaglia.Vi ricordiamo cheuscirà ufficialmente il 17 gennaio per PlayStation 5, Xbox Series XS e PC.