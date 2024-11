Panorama.it - All’ombra di Cop29 partono i progetti di cooperazione bilaterale fra Italia e Uzbekistan

Il governo azero, noto al mondo principalmente per l’esportazione di idrocarburi e per il gran premio di formula uno, sta ospitando in questi giorni a Baku la ventinovesima edizione della Conferenza delle Parti (). Una conferenza che quest’anno ha registrato assenze eccellenti, tra cui i leader di Stati Uniti, Russia, Cina, India e Brasile, principali responsabili delle emissioni globali. Tra i nuovi arrivi si segnala la sorprendente presenza di una delegazione dei talebani, che ha espresso forte preoccupazione per le conseguenze del cambiamento climatico sulla regione dell’Asia centrale. Anche l’, altro Paese della regione, ha partecipato attivamente ai lavori della, e proprio con questo Paese l’ha intenzione di approfondire i rapporti bilaterali al fine di combattere i disastri ambientali che affliggono l’Asia centrale.