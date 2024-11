Zonawrestling.net - WWE: Rey Mysterio piange la scomparsa del padre con un toccante tributo

Il WWE Hall of Famer Reysta affrontando una perdita immensa. L’icona del wrestling ha condiviso su Instagram la devastante notizia delladi suo, Roberto Gutierrez, avvenuta il 17 novembre 2024. In un postha espresso profonda gratitudine e amore per l’uomo che ha plasmato la sua vita e il suo lascito:“Papà: grazie per avermi dato la vita che ho. Hai fatto più che dare l’esempio di come amare e mantenere un matrimonio forte e crescere quattro figli: sei stato l’esempio e hai superato ogni prova fino alla tua morte a pieni voti” ha scrittonel suo commovente.Rey: L’ultimo saluto altra gratitudine e amore eternoLa star del wrestling 49enne, nota per le sue mosse acrobatiche e la sua presenza carismatica, ha mostrato l’uomo dietro la maschera.