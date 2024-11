Noinotizie.it - Uno cento uno Artibano

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito il comunicato:Intervista di Alessandro NardelliIntervisto, musicista, produttore e fondatore della S.I.P.E.M. (Società Internazionale Produttori ed Editori Musicali), ripercorrendo con lui i momenti chiave della sua carriera artistica, che hanno visto quasi sempre al centro la musica. Visionario, capace di evolversi continuamente,ha fondato la sua esistenza sull’indipendenza, la libertà, la determinazione e la voglia di investire sul talento dei giovani. Questa intervista è l’affresco di un uomo che ha fatto della musica e dell’umanità la propria missione di vita.Buongiorno. Intanto ti ringrazio per aver accettato l’invito per questa intervista. Artista a 360°, per metà belga e metà italiano, produttore televisivo, editore musicale, cantante, scopritore di talenti e molto altro.