Umbria a sorpresa. Proietti oltre i pronostici. Trionfa il campo largo

L’torna rossa. Dopo una parentesi di soli cinque anni, il centrodestra sarà di nuovo costretto a sedersi sui banchi della’opposizione in Consiglio regionale. Stefania, sindaca di Assisi e candidata civica del, ha vinto in modo netto e un po’ inaspettato la sfida contro Donatella Tesei, governatrice uscente della Lega, che insieme al centrodestra, ha ricevuto una sonora bocciatura dagli umbri. Alla fine non c’è stato nessun testa a testa: nonostante i sondaggi segreti degli ultimi giorni dessero il centrodestra avanti di un punto, è arrivato il ribaltone conbenil 50% dei consensi e la sua avversaria quasi cinque punti dietro. "Gli umbri hanno scelto in modo diverso e quindi bene, prendiamo atto e auguro naturalmente alla nuova residente, negli interessi della nostra regione, di ben governarla perché questa è una bella regione", ha detto Tesei arrivata all’ora di cena al Comitato elettorale di Perugia dove le facce dei leader nostrani erano un misto di incredulità e mestizia.