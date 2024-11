Gaeta.it - Tragico gesto a San Martino in Strada: un uomo si suicida dopo una condanna per maltrattamenti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio drammatico ha scosso la comunità di Sanin, in provincia di Lodi, dove undi 47 anni ha deciso di porre fine alla propria vita. La vicenda si è svolta in una cascina in cui il soggetto lavorava, dove è stato rinvenuto impiccato. Questoestremo è avvenuto pocounache lo ha visto protagonista nella giustizia italiana, facendo emergere un lato inquietante della sua esistenza.Lae i retroscena giudiziariLa scorsa settimana, l’era statoto a cinque anni e due mesi di reclusione, con la sentenza emessa in primo grado attraverso il rito abbreviato. Laè stata inflitta per reati gravi, tra cuie abusi nei confronti della moglie, la quale si era costituita parte civile nel processo.