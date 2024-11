Quotidiano.net - Tra la mamma e il web giovani imparano segreti della cucina

Leggi su Quotidiano.net

Per il 44% deitra 18 e 34 anni è in famiglia che si acquisisce una corretta educazione alimentare, seguono i social network (36%) e la scuola (30%). Ampio è il consenso su un'azione combinata casa-scuola: infatti, l'86% deiritiene che la scuola abbia un ruolo importante e per ben il 93% è fondamentale che percorsi educativi sul cibo siano introdotti già nella scuola primaria. Questi sono alcuni dei dati presentati in occasione dell'assemblea 2024 di Fipe-Confcommercio che, per l'occasione, ha affidato ad Ipsos l'indagine "Ie il cibo" con l'obiettivo di esplorare valori e comportamenti deidi età compresa tra 18 e 34 anni e individuare i cardini di una nuova cultura del cibo. L'indagine approfondisce anche l'evoluzione del rapporto deicon il cibo. Per il 40% il cibo si lega al benessere, grazie alla freschezza degli ingredienti e alla semplicità delle preparazioni.