Tante idee regalo targate PlayStation

Con l’avvicinarsi della stagione natalizia, Sony Interactive Entertainment è lieta di presentare la GuidaNatalizia2024, ricca di una vasta gamma di prodotti, perfetti per chi è in cerca delideale in questo periodo festivo. Nella line-up natalizia di quest’anno, tra le novità, ci sono due giochi per5 (PS5), adatti a tutta la famiglia:Astro Bot, una grande avventura spaziale con protagonista un adorabile eroe robotico, impegnato a salvare il suo equipaggio disperso e a ricostruire la nave madre5.LEGO Horizon Adventures, una storia giocosa e spensierata, ispirata agli eventi del primo capitolo della serie Horizon, Horizon Zero Dawn.I giocatori PC, quest’anno, possono vivere ancora più esperienze di giocoStudios, tra cui God of War Ragnarök, Ghost of Tsushima Director’s Cut e Helldivers 2.