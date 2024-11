Oasport.it - Sci alpino, la World Cup Starting List di slalom maschile dopo Levi: Sala e Vinatzer fuori dai 15

Il disastrosodi, in Finlandia, che ha visto tutti gli azzurri mancare l’accesso alla seconda manche sulla pista denominata “Black” non aiuta certo gli italiani con i pettorali di partenza in vista del prossimodella Coppa del Mondo.Restanodai primi due gruppi di merito, ovvero dai primi 15, e perdono posizioni in graduatoria, sia Tommaso, ora 18°, che Alex, ora 20°: i due azzurri potrebbero recuperare al massimo un paio di posizioni per qualche assenza, ma resterebbero sempredai 15.Sono invecedai 30 gli altri due italiani presenti nellaCupdella specialità: Tobias Kastlunger è 38°, mentre Stefano Gross è 41°. I due, che hanno soltanto sfiorato la qualificazione a(33° e 31° rispettivamente), ora partiranno con pettorali ancor più alti.