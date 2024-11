Ilveggente.it - Repubblica Ceca-Georgia, Nations League: streaming gratis, formazioni, pronostico

è una partita della sesta giornata della fase a gruppi dellae si gioca martedì alle 20:45:, probabili.Quattro squadre racchiuse in soli tre punti. Può ancora accadere di tutto nel gruppo 1 di Lega B: decideranno promozioni, spareggi e retrocessioni le due sfide, in programma nell’ultima giornata, trae tra Albania e Ucraina. La prima è un vero e proprio spareggio per il primo posto, dal momento che chi uscirà sconfitto vedrà svanire il sogno della promozione diretta e correrà oltretutto il rischio di scivolare al terzo posto (che significherebbe spareggio contro una delle seconde di Lega C).– Il Veggente (Ansa)Ma andiamo a vedere la classifica.