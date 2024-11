Thesocialpost.it - Putin cambia la dottrina nucleare: “Se attaccati, colpiremo con l’atomica”

La tensione tra Russia e Ucraina ha superato il limite. Proprio quando sembrava che si potesse ragionare su una soluzione diplomatica, la mossa di Joe Biden di consentire a Kiev di utilizzare i missili a lungo raggio in territorio russo ha portato il conflitto a un punto mai raggiunto prima. Le nuove mosse militari potrebbero avere conseguenze devastanti per la stabilità mondiale. Vladimir, come risposta agli attacchi missilistici, ha annunciato una modifica significativa dellarussa. Il capo del Cremlino ha dichiarato che a questo punto Mosca si riserva il diritto di utilizzare armi nucleari come “estrema risorsa” per difendere la sua sovranità, qualora il Paese venga minacciato da attacchi nucleari ma anche convenzionali. Kiev lancia i missili Atacms: primo attacco sul suolo russoA complicare ulteriormente la situazione, l’esercito ucraino ha compiuto un’azione senza precedenti, lanciando per la prima volta i missili balistici Atacms, forniti dagli Stati Uniti, contro il territorio russo.