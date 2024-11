Ilfattoquotidiano.it - Pulisic celebra il gol con gli Stati Uniti ballando la “Trump Dance” (video). Poi spiega perché lo ha fatto

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un bellissimo gol che non può passare inosservato, così come l’esultanza che n’è scaturita. Nella notte, il milanista Christianporta in vantaggio glinel match contro la Giamaica ela rete messa a segno con la famosa “”, virale sui social, dove ci sono numerosidel presidente americano appena rieletto che balla sulle note di YMCA.“Ho visto tutti farlo ieri nella NFL, ho visto Jon Jones farlo, e ci stavamo semplicemente divertendo un po’. Ho pensato che fosse un balletto piuttosto divertente. Ovviamente è la ‘’, ma era solo un balletto che tutti stavano facendo. È lui che l’ha creata, e ho pensato che fosse divertente. Non è un qualcosa di politico. Era solo per divertimento. Ho visto un sacco di persone farlo e ho pensato che fosse divertente, mi piaceva“, hatoal termine della partita.