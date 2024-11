Terzotemponapoli.com - Pecci: “Dopo il pari con l’Inter, il Napoli ha conquistato ulteriori certezze”

Eraldo, ex calciatore della nazionale italiana e noto opinionista, ha recentemente offerto una sua analisi ai microfoni di Marte Sport Live su Radio Marte. Durantevista,ha toccato diversi temi di attualità calcistica, concentrandosi principalmente sulla lotta per lo scudetto, le polemiche arbitrali e alcuni protagonisti del campionato, tra cui il, la Roma e Romelu Lukaku.-Inter e la corsa scudettoha espresso la sua opinione sul momento del, cheil pareggio conha acquisito maggiore fiducia nei propri mezzi. Secondo l’ex azzurro, la squadra partenopea è la candidata più credibile per contendere lo scudetto ai nerazzurri, che restano favoriti grazie alla profondità e alla qualità del loro organico.“Ilè forte di suo”, ha dichiarato, sottolineando come la squadra non debba farsi distrarre da episodi o questioni arbitrali.