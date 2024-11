Gaeta.it - Opportunità di formazione per la gestione sostenibile del nocciolo a Caprarola

Facebook WhatsAppTwitter L’iniziativa proposta da Assofrutti in collaborazione con l’Università degli Studi della Tuscia offre ai partecipanti la possibilità di apprendere nozioni fondamentali per ladei noccioleti. Attraverso incontri pratici e teorici, gli agricoltori e gli appassionati del settore agrario possono apprendere strategie innovative e sostenibili, tutte incentrate sulla coltivazione del.Un ciclo di incontri formativiIl ciclo di corsi, rivolto a chiunque voglia approfondire le proprie conoscenze sulla coltivazione del, è organizzato in vari incontri che abbinano teoria e pratica. La finalità è rimarcare l’importanza dei metodi sostenibili e delle nuove tecnologie applicate all’agricoltura. Ogni sessione affronta temi specifici, come ladel suolo, nuove innovazioni nella meccanizzazione agricola e tecniche per un’irrigazione efficace.