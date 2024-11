Malore in autostrada muore bimba di 9 anni | lo strazio di medici e dei genitori

Leggi su Caffeinamagazine.it

Tragedia in, unadi 9è morta nella giornata di oggi 19 novembre. Il dramma si è consumato non troppo lontano dal casello di Arezzo. Lastava viaggiando da Catanzaro in direzione Genova dove avrebbe dovuto sostenere delle visite all’ospedale Gaslini. A quanto si apprende la piccola avrebbe accusato unimprovviso in auto. Ihanno immediatamente avvertito i soccorsi e deviato il percorso.>> Orrore in spiaggia, trova una testa mentre passeggia. Poi la terribile scoperta sulla sua identità, chi era davveroInutile l’intervento dei sanitari che, una volta sopraggiunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Originaria di Taverna, in provincia di Catanzaro, La bambina aveva già affrontato gravi problemi di salute la scorsa estate, che l’avevano portata a un ricovero iniziale a Catanzaro e successivamente all’ospedale pediatrico Gaslini, specializzato nel trattamento delle patologie infantili.