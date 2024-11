Corrieretoscano.it - Luca Barbareschi: “A ‘Ballando’ con le costole rotte per pagare gli stipendi”

, uno dei concorrenti più apprezzati dell’edizione 2024 di ‘Ballando con le Stelle‘, ha raccontato il motivo che lo spinge a partecipare al popolare show di Rai 1, nonostante le difficoltà fisiche. ”Io sono un privato cittadino, con un busto, 5, la sera ballo, sapete perché? Perché così pago glidi 60 persone che lavorano qui dentro. Questa è la verità”. Riferendosi al Teatro Eliseo di Roma di cui è proprietario.L’attore e produttore: ”Il teatro lo mantengo da solo, i miei corrispondenti prendono 11 milioni, 19 milioni, sta per chiudere”, continua. ”Non è possibile che non ci sia nessuna attenzione per il primo teatro di Roma” per ”boicottaggio istituzionale. Questo è inaccettabile, è una vergogna per Roma, come una vergogna che non c’erano investimenti culturali decenti su questa città”.