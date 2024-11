Ilgiorno.it - Lo swing di Vincenzo Lo Iacona trionfa al Cantemm Insemma

Un Cantemche quest’anno parla meneghino e che continua ad andare a braccetto col Canton Ticino. È quello andato in scena con l’edizione numero 30 dell’ormai classicissimo concorso di canzoni in dialetto lombardo, l’unico rimasto sul territorio monzese e milanese. Stavolta il re della canzone in vernacolo è il milaneseLo, che con il brano “Milano in“ hato nella finale a Palazzo Terragni. Loha battuto altri 9 fra interpreti e cantautori in gara nella rassegna promossa dall’associazione Amici della Musica e dello Spettacolo assieme al Comune. A decretarne il primato è stata una giuria composta da musicisti, studiosi del dialetto e appassionati. Alle spalle di Losi sono piazzati Antonio Vaccher con “Gira la roeuda“, e il padernese Alessandro Valassina, terzo classificato con “La miee“.