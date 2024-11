Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 3-1, Europei curling femminile in DIRETTA: mano rubata dalle azzurre nel quinto end

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASESTO END09:18DA 1 PUNTO! Dupont riesce a piazzare l’ultima stone tra quellene a punto, salvando quantomeno un passivo più pesante per le danesi.3-1 a metà gara.09:16 Gioca il draw anche Constantini, restano tre le pietrena a punto. Tocca ora a Dupont, che deve salvare la.09:14 E’ corto il draw di Dupont, che inoltre riduce lo spazio in vista dell’ultimo colpo.09:12 Constantini pone la terza stonena a punto. Attendiamo ora la risposta di Dupont.09:10 Due buone giocate anche di Zardini Lacedelli, che spazza via le pietre danesi lasciandone duene a punto. Visuale di gioco comunque molto aperta.09:08 Bocciata perfetta di Mathis, con Holtermann che manca poi il draw.che possono mettere pressione alle avversarie.