Le capitali del calcio | su Cusano Media Play episodio su Berlino

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 19 nov. (askanews) – Dopo l’ottima accoglienza ottenuta dall’dedicato a Londra, da mercoledì 20 novembre su.it) prende ufficialmente il via – con cadenza settimanale – la docuserie “Ledel”, prodotta dalGroup e condotta da Lorenzo Petrucci e Francesco Acchiardi. La seconda puntata porta gli spettatori a, una città che non è solo stata teatro della cavalcata trionfale della nazionale italiana ai Mondiali del 2006, ma che rappresenta anche una scena calcistica identitaria, cosmopolita e vibrante, come del resto lo è la città stessa. Tra i protagonisti dell’spiccano tre grandi campioni della nazionale italiana del 2006: Fabio Cannavaro, Marco Amelia e Marco Materazzi, oltre a Ivan Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport.