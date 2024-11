Uominiedonnenews.it - L’Amica Geniale 4, Ultima Puntata: Lila Dice Addio Ad Elena!

Leggi su Uominiedonnenews.it

4,saluta per semprecon un gesto speciale. Si chiude per sempre la storia di questa bellissima amicizia!prosegue ed arriva all’ultimo appuntamento. Al centro dell’attenzione ci sarà l’di, che sparirà nel nulla non prima di aver rivolto un dolce pensiero alla sua amica di sempre Lenù. Questo avvenimento segnerà per sempre la fine della saga dedicata alle due amiche. Ma ecco che cosa sta per succedere.4: dove eravamo rimasti?cerca di concentrarsi su un’accurata ricostruzione della storia di Napoli per evitare di continuare a pensare a sua figlia e alla sua sparizione.invece lascia il rione non trovando più nulla di buono lì, anche considerando che ormai si è allontanata dalla sua amica e di conseguenza non ha più nemmenoche la trattenga lì.