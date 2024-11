Gaeta.it - La Roma si prepara alla sfida con il Napoli: allenamenti e recuperi in corso

Facebook WhatsAppTwitter Laha ripreso oggi glidopo un breve periodo di riposo concesso dal tecnico Claudio Ranieri. La squadra sta intensificando itivi in vista della prossima partita contro il, attuale capolista del campionato di Serie A. Con Paulo Dybala impegnato in un programma di recupero, e altri giocatori che torneranno a breve, l’allenatore spera di schierare la miglior formazione possibile per affrontare uno dei match più attesi della stagione.Dopo due giorni di pausa, i calciatori dellasono tornati in campo con rinnovato impegno. L’allenamento odierno ha visto sia lavoro atletico che acclusioni tattiche, essenziali per affinare lazione in vista dell’importantedi questo weekend. L’obiettivo principale di Ranieri è quello di mantenere alta la concentrazione e la determinazione del gruppo, ingredienti fondamentali per contrastare ilche finora ha mostrato un ottimo stato di forma.