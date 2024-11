Lortica.it - La chimera di Arezzo: tra mito, storia e propaganda

Era il 15 novembre 1553, precisamente alle 10:35, quando Alfeo Tommasini, impegnato con una vanga a circa 30 metri a nord dalla nascente Porta di San Lorentino, colpì qualcosa di metallico mentre preparava le fondamenta del bastione attiguo. Si trattava di un ritrovamento straordinario: ladi bronzo.Alfeo, colto dalla scoperta, corse immediatamente dal suo capomastro. La notizia giunse presto al commissario locale e perfino al Granduca Cosimo I de’ Medici. Quest’ultimo intuì immediatamente il valore simbolico del ritrovamento e ordinò che lafosse trasportata a Firenze. Per il Granduca, il mostrologico rappresentava la vittoria della sua dinastia contro le forze ostili di, un simbolo dipolitica che ribadiva il predominio dei Medici.Per consolidare il proprio potere, Cosimo I non si limitò a celebrare il ritrovamento: fece abbattere le antiche torri di, tra cui la Torre Rossa e il vecchio palazzo comunale, trasformando la città in una fortezza armata sotto il controllo dei suoi cannoni.