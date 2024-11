Gaeta.it - Indagini in corso sul corpo rinvenuto nel fiume Sangro a Lanciano: si attende l’autopsia

Facebook WhatsAppTwitter Martedì 19 novembre, il procuratore capo di, Mirvania Di Serio, ha annunciato l’apposizione dell’incarico persu un uomo deceduto nel. Questo avvenimento ha suscitato un certo interesse nella comunità locale, non solo per la circostanza drammatica ma anche per il mistero che circonda l’identità del defunto. Il medico legale Pietro Di Falco si occuperà dell’esame autoptico, essenziale per determinare le cause del decesso e fornire eventuali indizi sull’identità della vittima.Dettagli sulla scoperta delnelIldell’uomo è stato scoperto da un pescatore sportivo mentre era in attività lungo le rive del. La situazione non è stata semplice: i Vigili del Fuoco hanno dovuto compiere complicate operazioni per recuperare il cadavere, data la forza della corrente che rendeva difficile ogni manovra.