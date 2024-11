Ilrestodelcarlino.it - Il fair play di Elena: "Lasciata sola? Per nulla. Era un’impresa titanica"

"No, il centrodestra non mi ha lasciato da". Sorriso largo esenza nessuna incertezza,Ugolini nei freddi saloni di Palazzo Ini non scarica la croce addosso a nessuno. La sconfitta in Emilia-Romagna è netta oltre ogni più pessimistica previsione, Michele de Pascale (centrosinistra) ha vinto 56,7% a 40,08%, ma la preside non si abbandona allo sfogo, che pure sarebbe stato lecito. Ieri, nel comitato elettorale attrezzato in piazza Santo Stefano a Bologna, nemmeno un esponente politico della sua fazione si è presentato per commentare la sconfitta. E nemmeno Giorgia Meloni era venuta fisicamente a chiudere la campagna, per impedimenti ‘da manovra’. Tutto normale, apertis verbis. Nel chiuso dei saloni forse al caldo (dove ieri comunque è partito un brindisi con coro da rimbombo, senza troppe tristezze), chissà.