Il Colore Viola, Prima TV Sky e NOW, adattamento cinematografico del musical di Broadway

Arriva inTV su Sky Cinema ILdelditratto dal romanzo Premio Pulitzer di Alice Walker, già diventato film nel 1985 per la regia di Steven Spielberg, in onda martedì 19 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4KIL, diretto da Blitz Bazawule, prodotto da Steven Spielberg e Oprah Winfrey insieme a Scott Sanders e Quincy Jones, e distribuito da Warner Bros. Pictures, è la straordinaria storia di amicizia e sorellanza di tre donne afroamericane che condividono un legame indissolubile.La sceneggiatura è scritta dell’acclamato drammaturgo Marcus Gardley, vincitore del WGA Award per “Maid” e basata sul romanzo di Alice Walker e sulteatrale e il suo conseguente libro di Marsha Norman.