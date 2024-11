Gaeta.it - I migliori ristoranti d’italia secondo la guida 50 Top Italy 2025: ecco chi spicca nel settore

L'Osteria Francescana di Massimo Bottura, situata a Modena, è stata premiata come il Miglior Ristorante in Italia nella categoria Grandiper la50 Top. Questa prestigiosasi dedica a valorizzare e raccontare l'eccellenza della ristorazione italiana, sia a livello nazionale che internazionale. Con una classifica che riunisce le più rinomate cucine del Bel Paese, i nomi inclusi offrono un'esperienza gastronomica straordinaria e testimoniano l'alto livello culinario raggiunto dagli chef italiani.La classifica deiin italiaLa classifica dei primi dieciitaliani è aperta dall'Osteria Francescana, che continua a ricevere riconoscimenti per la sua cucina innovativa e di alta qualità. Alposto troviamo Uliassi, il ristorante di Mauro Uliassi a Senigallia, che offre piatti frutto di una costante ricerca e valorizzazione delle tradizioni culinarie locali.