Hong Kong condanne fino a 10 anni per sovversione ai 45 attivisti pro-democrazia

Leggi su Open.online

a 10perai 45pro-che nel 2020 avevano promosso e sostenuto le primarie per le elezioni parlamentari a. Questa la decisione della West Kowloon Court dell’ex colonia britca che ha punito così i cinque principali organizzatori dell’iniziativa: il giurista Benny Tai e i politici Au Nok-hin, Andrew Chiu, Ben Chung e Gordon Ng. Si chiude il più grande caso sulla sicurezza nazionale mai esaminatora dalla corte. LeLedella West Kowloon Court sono state precedute ad agosto dalle sentenze contro due ex redattori del sito di informazione indipendente Stand News che, secondo l’accusa, avevano pubblicato articoli contro il governo cinese e favorevoli al movimento pro-del 2019. Sulla stessa linea si sono tenuti i giudici della corte per stabilire le pene contro i 45, accademici ed ex politici, che facevano parte del cosiddetto gruppo “47”.