Giulio Regeni la testimonianza da brividi in Aula | Era sfinito dalla tortura Il ricordo della sorella | Il mio fratellone

Processo, unainsugli ultimi giorni di vita. E ilIrene: “Giuly era entusiasta di andare in Egitto”.Unada, trasmessa oggi, martedì 19 novembre, davanti alla Prima Corte di Assise di Roma, nell’ambito del processo sulla morte di, che vede imputati quattro agenti egiziani., ladain: “Era”. Il: “Il mio” (Ansa Foto) – notizie.comUn racconto drammatico degli ultimi giorni di vita del ricercatore, quando era detenuto nel carcere di sicurezza de Il Cairo. Il video girato per un documentario e mandato in onda su Al Jazeera, è stato trasmesso nel corso dell’udienza e ritrae il racconto di un testimone palestinese, detenuto nella stessa struttura dove venne portato