Panorama.it - Genoa choc: esonerato Gilardino, arriva Vieira

Leggi su Panorama.it

La pessima partenza in campionato, 10 punti nelle prime 12 giornate, costa cara ad Alberto. Illo haa metà della sosta di novembre, scelta irrituale almeno nei tempi, per prendere al suo posto il francese Patrick, reduce da una stagione di mezza classifica con lo Strasburgo in Ligue1. Un fulmine a ciel sereno, considerata la situazione di precarietà economica in cui versa il club ligure e tornando alle rassicurazioni recenti del presidente Zangrillo sulla volontà di continuare ad affidarsi a.Contro il Cagliari alla ripresa non ci sarà lui in panchina, nonostante prima dello stop per le nazionali il Grifone avesse messo insieme 4 punti in due gare, dando qualche segnale concreto di risveglio. La situazione, insomma, non appariva così compromessa da giustificare il licenziamento.