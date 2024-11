Lapresse.it - G20, la proposta di Lula sulla sostenibilità: “Anticipare obiettivi di neutralità climatica”

Leggi su Lapresse.it

I leader del G20 affrontano il tema delladurante il secondo giorno del vertice a Rio de Janeiro. “Ai Paesi sviluppati membri del G20 propongo dii lorodidal 2050 al 2040 o addirittura al 2045. Senza assumersi le proprie responsabilità storiche, le nazioni ricche non avranno alcuna credibilità per chiedere ambizione agli altri”, ha dichiarato il presidente brasilianodurante la sessione. Lunedì i membri hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui chiedono un patto globale per combattere la fame, maggiori aiuti a Gaza, devastata dalla guerra, e la fine delle guerre. La dichiarazione congiunta è stata approvata dai membri del gruppo ma all’unanimità.