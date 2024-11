Ilrestodelcarlino.it - Flipper, videogiochi e juke-box: un museo dei ricordi

Bologna, 19 novembre 2024 – Negli anni Sessanta Bologna è incoronata capitale del. Dalla ‘Zaccaria’ di Calderara di Reno alla ‘Rmg’ di Quarto Inferiore, dozzine di aziende artigiane costruivanopoi esportati in tutto il mondo. In città c’erano più costruttori diche a Chicago, negli Stati Uniti, dove il gioco è nato. In via Vittoria, proprio accanto al Mast, ildelè ancora avvolto dal fascino di quegli anni. All’interno ci sono, appunto, ma anche giochi a moneta, giochi coi fucili ebox da fine Ottocento agli inizi degli anni Duemila, quasi tutti funzionanti. A raccoglierli è stata l’associazione Tilt!, nata nel ’94 da un gruppo di appassionati di giochi d’epoca, che hanno poi dato vita algiocabile dele dei