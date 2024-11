Gaeta.it - Esplosione a Torino: panico in Barriera di Milano, feriti e indagini in corso

Un boato ha scosso, più precisamente il quartieredi, creandotra i residenti. Il forte scoppio è avvenuto in un appartamento di una palazzina di tre piani situata inGiulio Cesare, lasciando dietro di sé una scia di paura e disagi. Gli abitanti hanno descritto la situazione come surreale, pensando quasi a un attacco. Sebbene non si registrino vittime, quattro persone hanno riportato ferite e sono state trasportate d'urgenza agli ospedali CTO e San Giovanni Bosco.tra i residentiIl fragore dell'è stato avvertito anche a grande distanza, generando confusione e preoccupazione tra gli abitanti. La sensazione di spavento ha preso il sopravvento, tanto che alcuni residenti, come Johnny Frasciello, hanno inizialmente pensato a un terremoto.