Dove vedere in tv Saint-Nazaire VB Atlantique-Perugia, Champions League volley: orario e streaming

Oggi martedì 19 novembre (ore 20.00) si giocaVB, incontro valido per la fase a gironi delladimaschile. I Block Devils affronteranno la poco quotata compagine francese nella seconda sfida del gruppo D, dopo aver esordito con un secco 3-0 inflitto ai cechi del Ceske Budejovice. La compagine umbra partirà con tutti i favori del pronostico in occasione di questa trasferta in terra francese, ma non dovrà comunque sottovalutare l’avversario.I rossoneri incroceranno infatti una formazione reduce dal sorprendente successo ottenuto al tie-break contro i turchi dell’Halkbank Ankara, dunque occorrerà prestare la massima attenzione. La capolista della Superlega punta a ottenere la seconda affermazione di fila, trascinata dalle sue stelle, soprattutto il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Jesus Herrera, gli schiacciatori Oleh Plotnytskyi e Yuki Ishikawa.