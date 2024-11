Ilrestodelcarlino.it - "Dono un bosco alla città". Imprenditore edile compra 1.400 alberi

Sull’Ardizio, con lo sguardo che dal verde vola verso il mare, nascerà “ildi Olmo“. Si estenderà per un ettaro e mezzo. Del resto per fare un albero, prima del seme, ci vuole un terreno e quello l’ha messo a disposizone del bene comune, un privato: Simone Tagliabracci, babbo di un bambino di terza elementare,nel campo dell’edilizia. In verità il fondatore della Tagliabracci Group ci pensa da un po’. "Dopo che queste piante saranno abbastanza forti da non temere di essere calpestate – racconta Tagliabracci che ha acquistato le 1.400 essenze, tra arboree e arbusti della macchia mediterranea – vorrei aprire ilal pubblico: immagino sia un’area pic nic per le famiglie e sia una parte che si presti al raccoglimento,meditazione, al vivere in modo semplice e diretto, la natura.