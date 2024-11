Ilfattoquotidiano.it - Curve infiltrate, tutto quello che Andrea Beretta dovrà chiarire

Di cosa si è pentito, di aver ucciso Antonio Bellocco o dei suoi presunti affari trasversali da leader della curva nord dell’Inter? Per scoprirlo bisognerà aspettare di conoscere le dichiarazioni che farà ai magistrati della direzione distrettuale antimafia di Milano, dopo la decisione di collaborare con la giustizia. Che i fatti del 4 settembre avessero alterato gli equilibri della gestione del tifo organizzato e scoperchiato affari criminali legati al mondo dello stadio era evidente.Manon ha parlato subito ai magistrati. La sua decisione è maturata con il tempo e forse è dettata dalla percezione che l’unico modo per aver salva la vita è fare il pentito. Questa vicenda, infatti, matura in un sistema molto complesso. Uno dei temi cheapprofondire, oltre alle dinamiche dellee al ruolo della criminalità organizzata, è l’omicidio avvenuto nel 2022 e ancora irrisolto di Vittorio Baiocchi, leader storico della Curva, di cuiera prima amico e poi successore.