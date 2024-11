Iltempo.it - Crisi auto, Urso: maximulte in arrivo. Gli espedienti delle case per evitarlo

Ladell'motive, l'indipendenza energetica e il Piano Mattei. Sono queste alcunequestioni sviscerate nel corso dell'evento "L'importanzainfrastrutture", organizzato da Il Tempo presso Palazzo Wedekind. "Il problemaè un problema europeo e deriva dalle regole che l'Europa si è data": così il ministroImprese e del Made in Italy, Adolfo, ha risposto a una domanda del direttore Tommaso Cerno su Stellantis.ha affrontato uno dei temi che più fanno discutere l'opinione pubblica e la politica: la chiusura degli stabilimentimobilistiche europee. "Il governo italiano è il primo ad aver compreso la questione e, in questo momento, insieme al governo ceco stiamo raccogliendo le adesioni su un position paper che chiede all'Europa di rivedere il percorso, le regole, le modalità e le risorse per giungere all'appuntamento del 2035 che al momento è impossibile", ha scandito.