Conte 100 giorni di Napoli | cinquanta al comando della Serie A

Dal debutto in Coppa Italia alla vetta del campionato: il tecnico ha trasformato gli azzurri in tre mesi. Bilancio positivo nonostante l’ultima sconfitta. I primi 100di Antoniosulla panchina delraccontano una storia di successo e trasformazione. Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico pugliese ha guidato gli azzurri al verticeA per ben 50, plasmando una squadra con una nuova identità.Dal debutto del 10 agosto contro il Modena in Coppa Italia all’ultima sfida con l’Inter, il cammino delè stato impressionante: 26 punti in campionato, frutto di 8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Un percorso che ha portato gli azzurri in testa alla classifica dal 29 settembre, con un vantaggio di un punto su Atalanta, Fiorentina, Inter e Lazio, e due sulla Juventus.