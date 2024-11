Gaeta.it - Bolzano si mobilita per i diritti dell’infanzia con arte e musica a novembre

Facebook WhatsAppTwitter Il mese disi caratterizza per iniziative centrali volte a sensibilizzare la comunità suidei bambini e degli adolescenti. In particolare, le celebrazioni si concentrano attorno alla Giornata internazionale per ie dell’adolescenza, che ricorre il 20. In questo contesto, UNICEFFpropone eventi che unisconoe solidarietà, coinvolgendo cittadini e istituzioni in un importante messaggio di supporto verso i più giovani.Mostra fotografica di Marika “La Maky”In occasione della Giornata internazionale per i, UNICEFFinaugurerà una mostra fotografica il 20alle ore 18.000, presso la propria sede in Corso Italia 51. L’artista Marika, conosciuta come “La Maky”, esporrà una serie di fotografie che catturano l’innocenza e le storie di bambine e bambini, evidenziando la loro realtà.