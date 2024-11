Corrieretoscano.it - Bandecchi: “Con me candidato presidente avremmo vinto in Umbria”

Leggi su Corrieretoscano.it

: “Con mein”Stefano, livornese, sindaco di Terni, con Alternativa Popolare in coalizione di centrodestra alle regionali in, non ha dubbi: “Con mecontro Stefania Proietti, senza ombra di dubbio. Parliamo di un leader contro acqua fresca”.Non ha dubbi il leader di AP dopo la sconfitta della candidata di centrodestra, la leghista Donatella Tesei,uscente Regionecon AP si complimenta con la neoStefania Proietti: “Congratulazioni alla nuovadella Regione, Stefania Proietti, a cui auguriamo di fare bene nell’interesse di tutti i cittadini umbri. Il nostro ringraziamento va a Donatella Tesei, per la caparbietà con cui si è spesa per ridare slancio alla regione.