Affari Tuoi Mariapaola gioca con l' ipoacusia e conquista tutti | un cambio fortunato

La protagonista della puntata didel 19 novembre è stata la spumeggiante, delle Marche. Una donna, una madre, che ha fatto i conti con l'e che è riuscita a partecipare al gioco con Stefano De Martino grazie all'aiuto della tecnologia. Al suo fianco c'era una delle due figlie, che ha speso parole commoventi per lei. Il finale è stato particolarmente emozionante, poiché in tanti hanno tifato per lei.La storia di: ne soffre dal 2015viene dalle Marche. Una donna piena di energia e vitalità, che hato il pubblico di mamma Rai e Stefano De Martino con la sua positività. Ha un'genetica, ossia problemi di udito. “Ho perso l'udito, parzialmente, nel 2015 e quindi porto le protesi acustiche. Questa piccola stecchetta mi permette di sentire meglio”, ha spiegato la concorrente, riferendosi a una tecnologia che Stefano De Martino ha attaccato alla sua fortunata cravatta.