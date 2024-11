Tg24.sky.it - A lezione di podcast, Sky TG24 e Pablo Trincia con gli studenti a Pescara

Leggi su Tg24.sky.it

Skynelle scuole abruzzesi per parlare di informazione, fake news e storytelling. Prima tappa al Liceo Maior di, dove oltre 500hanno incontratoer e volto Sky, insieme al vicedirettore del canale all news Omar Schillaci, in questi giorni nel capoluogo abruzzese per presentare la docuserie “E poi il silenzio - Il disastro di Rigopiano”, prodotta da Sky Italia, Skyin collaborazione con Chora Media.