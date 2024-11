Lanazione.it - Volley, ancora una vittoria al tie break per Verodol Casciavola

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 18 novembre 2024 - Con il terzo tieconsecutivo vinto, il quarto giocato e portato a casa su sei partite, laCBD allunga la striscia di risultati utili consecutivi e sale a quota otto punti in classifica. Quella andata in scena a San Miniato è stata un’altra maratona di oltre due ore. Lasi è presentata senza Melani, colpita da un virus influenzale, ma con le recuperate Barsacchi e Messina. Quest’ultime impiegato nel sestetto iniziale da coach Tagliagambe come schiacciatrici, insieme a Lilli in palleggio, Vaccaro opposto, Ciampalini e Bolognini centrali e Marsili libero. L’avvio di gara è tutto di marca rossoblù. Lilli e compagne mantengono la testa del punteggio, in un paio di circostanze tentano l’allungo fino al +4, ma le padrone di casa rialzano la testa fino a portarsi avanti 22/21.