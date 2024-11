Ilrestodelcarlino.it - Viaggio nei seggi elettorali : "Chiunque vinca queste regionali metta al primo posto la sanità"

Alle elezionidel 26 gennaio 2020, quando Stefano Bonaccini e la colazione di centrosinistra vinse con il 51,42%, l’affluenza finale fu del 69,12% mentre quest’anno (ma si vota anche oggi fino alle 15 mentre quattro anni fa si votò solo la domenica), alle 23 di ieri era al 36,6% come media provinciale, mentre in città si è fermata poco sopra il 40% (40,55). Un dato, dunque, che nella prima giornata di voto non è mai decollato. Quello che tutti temono di più quest’anno infatti è l’astensionismo, un convitato di pietra che potrebbe fare la differenza. "Penso che la poca affluenza sia frutto del fatto che la politica non interessi più a nessuno – dice una signora appena uscita dalo delle scuole De Amicis –. Di sicuro è un tema su cui tutti si devono interrogare". "In effetti – spiega Maurizio – non abbiamo visto code come invece è accaduto in altre situazioni.