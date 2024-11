Gaeta.it - Trieste al centro dell’attenzione: premi per vivibilità e progetti futuri

si afferma come un esempio di eccellenza in Italia, ricevendo tre importanti riconoscimenti durante una cerimonia in programma a Milano, organizzata dal quotidiano Italia Oggi. Questinon solo celebrano i risultati ottenuti nelladella città, ma fungono anche da stimolo per continuare a lavorare insieme per un futuro migliore. Il sindaco Roberto Dipiazza ha espresso il suo entusiasmo per questi risultati, sottolineando l'importanza della collaborazione tra le istituzioni e la comunità.Riconoscimenti ricevuti daNell'ambito della classifica sulladelle città italiane,è stataata in tre settori chiave: intrattenimento e cultura, affari e lavoro, e istruzione e formazione. Questi trofei rappresentano un segno tangibile dell'impegno della città nel migliorare la qualità della vita per i cittadini e i visitatori.