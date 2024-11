361magazine.com - Tendenza “athleisure”, la più amata da celebrities e trend setter: i pezzi da mixare

L’non è solo una moda passeggera, ma uno stile di vita che unisce comfort e stile con disinvoltura. Celebrità elo interpretano abbinando capi sportivi acasual e accessori di lusso, per un look “da palestra” perfetto per ogni occasione.Lo stilenon è più solo una: è diventato un must per chi cerca un perfetto equilibrio tra comfort e moda. Un vero e proprio lifestyle, che sloggi porta a un nuovo livello con la collezione EVER Ease.Con giornate sempre più frenetiche e la necessità di passare con disinvoltura dal lavoro al tempo libero, la collezione EVER Ease di sloggi si adatta perfettamente a questo stile di vita, offrendo capi di intimo e bodywear che uniscono tecnologia avanzata, design minimal e materiali sostenibili, ideali per chi è sempre in movimento.